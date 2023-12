Gorący przeciek z PZPN. Ujawniono wyczekiwane nazwisko. Ogromne zaskoczenie

Łukasz Gawrjołek zastąpi Jakuba Kwiatkowskiego na stanowisku team managera piłkarskiej reprezentacji Polski - informuje serwis sport.pl. To pierwsza nominacja na to stanowisko od ponad 10 lat. Zmieni się równocześnie zakres obowiązków Tomasza Kozłowskiego, dyrektora Departamentu Komunikacji i Mediów PZPN. Ma on przejąć funkcję rzecznika prasowego krajowej federacji.