Gorąco wokół reprezentanta Polski, padają mocne słowa. "To był kryminał"

o Jakubie Kiwiorze: Od zawodnika na tym poziomie wymagam zdecydowanie więcej. Wydaje mi się, że występem przeciwko Szkocji wypisał się z meczu z Chorwacją. Jestem o tym przekonany. A jeśli moje słowa się spełnią, to będzie to pierwsze spotkanie bez niego za kadencji Probierza.

o bramkarzach: Michał Probierz w Lidze Narodów będzie ich sobie testował i w eliminacjach postawi na jednego. Z tych powołanych to postawiłbym na Bułkę, ale ogólnie to na Grabarę. Oglądałem wywiad Szczęsnego, gdzie mówił, że Grabara ma możliwości, by być top bramkarzem. Ale dlaczego nie został powołany? Mówi się o znajomościach z agentami czy trudnym charakterze Grabary, ale ja chciałbym go zobaczyć w akcji.