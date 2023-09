Powiedzieć, że był to kolejny słaby mecz w wykonaniu naszych Orłów w eliminacjach do mistrzostw Europy 2024, to jak nic nie powiedzieć. Reprezentacja Polski przegrała na wyjeździe 0:2 z Albanią, a po końcowym gwizdku sędziego w mediach rozpętała się burza w sprawie przyszłości selekcjonera kadry - Fernando Santosa. O sytuację szkoleniowca został zapytany po meczu jego asystent - Grzegorz Mielcarski. Słowa byłego piłkarza dają do myślenia.