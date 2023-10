Gorąco w szatni Polaków. Grosicki się nie hamował. "To jest koniec"

Bolesna porażka z Albanią kosztowała posadę Fernando Santosa i ostatecznie "dobiła" i tak kiepską atmosferę wokół reprezentacji Polski. Przyjście Michała Probierza przez wielu kibiców i ekspertów również nie zostało odebrana najlepiej, wszak to stary znajomy prezesa Polskiego Związku Piłki Nożnej Cezarego Kuleszy, ale mimo wszystko pojawiła się także nadzieja, że poprawi się chociaż atmosfera w zespole, bo i ta nie była najlepsza.

Probierz zaczął od zwycięstwa z Wyspami Owczymi 2:0, co przy równoczesnej porażce Czechów w Tiranie otworzyło nam dość niespodziewanie szansę awansu na Euro 2024 i to nie oglądając się na to, jak zagrają nasi rywale. Nic więc dziwnego, że w szatni "Biało-Czerwonych" nie brakowało emocji, ale i ulgi po tym, jak udało się zapisać na swoim koncie trzy punkty.