Gorąco przed meczem z Francją. "Nie możemy dać się ośmieszyć"

Radosław Majewski mówił o:

- kontuzji Barnabasza Vargi: wyglądało to fatalnie, ale nie aż tak źle jak kontuzja Christiana Eriksena z poprzedniego Euro, gdy nagle upadł przez nikogo nieatakowany. Eriksen wrócił po tym jednak do piłki i liczę, że podobnie będzie z Vargą. Na szczęście ta sytuacja zakończyła się dobrze, bo "tylko" złamaniem.

Łukasz Gikiewicz mówił o:

- meczu z Francją: to dla nas bardzo ważne spotkanie. Nie chodzi już o to, czy wyjdziemy z grupy, bo nie mamy na to szans, ale nie możemy dać się ośmieszyć. Musimy zagrać poprawnie, żeby nie dostać 0:5, bo wtedy wrócimy do Polski i znów pojawi się narracja, że my nie jesteśmy stworzeni do otwartej piłki, tylko musimy grać defensywnie.