Gdybym mógł podjąć decyzję, to nie zorganizowałbym tego. Z technicznego punktu widzenia to bezużyteczne spotkanie. Niemcy w niczym nie przypominają Mołdawii. Mimo to podejdę do tego meczu towarzyskiego jak do każdego innego, bo nienawidzę przegrywać

~ - mówił na konferencji prasowej.