Jedną z wielu afer dotykających w ostatnich miesiącach reprezentacji Polski jest ta dotycząca natarczywego zachowania rzekomo nietrzeźwych gości PZPN-u w stosunku do piłkarzy w samolocie wracającym z Kiszyniowa. Cezary Kulesza odniósł się do organizowania kolacji, na których są podawane różnorakie trunki. - Ja sobie nie wyobrażam, że pana zaproszę czy ktoś pana zaprosi i co? Siedzicie tak bez niczego? Reprezentacja jest w innym hotelu, my jesteśmy w innym hotelu - powiedział w Popołudniowej rozmowie RMF FM.