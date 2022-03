Gorąco po decyzji Krychowiaka. PZPN odpiera zarzuty rosyjskich mediów

Rosyjskie media sugerują w nieprzyjaznym tonie, że PZPN przymusza polskich piłkarzy do rozwiązywania kontraktów z klubami Premier Ligi. Starania o zerwanie umowy czyni już Grzegorz Krychowiak. Jego śladem - jak czytamy - mają pójść inni. Co na to polska federacja?

Zdjęcie Grzegorz Krychowiak (w reprezentacyjnym dresie) jako pierwszy zdecydował o opuszczeniu ligi rosyjskiej / Newspix