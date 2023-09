Gorąco na treningu kadry. Były reprezentant "uderzył" w Lewandowskiego

- Ciężko mi jest oceniać. Jeśli go udzielił, to znaczy, że jemu był potrzebny. Ale największą osobistością w tej kadrze jest właśnie Robert Lewandowski i on musi wiedzieć, że zawsze będzie kojarzony z reprezentacją - stwierdził Paweł Kryszałowicz.

Paweł Kryszałowicz: Nasze problemy rozwiązywaliśmy w szatni

- Są zawodnicy potrzebni, choć czasem nie widać ich pracy na pierwszy rzut oka. Wiem, że zaraz ktoś powie, że Grzesiu Krychowiak się nie nadaje. Ale on swoją robotę robił. Nie ma go i narzekamy, że go nie ma. On ma swoje zadania, nie jest od strzelania bramek, nie będzie pięciu kiwał. Będzie zabezpieczał tył i miał dużo odbiorów. Jak ktoś przeanalizuje jego grę, to ma dużo odbiorów - twierdzi.