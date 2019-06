Dwóch Polaków znalazło się wśród nominowanych zawodników do nagrody Golden Boy 2019. Są nimi Sebastian Walukiewicz i Kamil Grabara, choć daleko im do miana faworytów.

Nagroda dla najlepszego zawodnika do lat 21 jest przyznawana przez włoski magazyn "Tuttosport" od 2003 roku. W skład jury obecnie wchodzi 30 dziennikarzy z najbardziej prestiżowych redakcji sportowych (m.in. "Marki", czy "France Football").

W przeszłości nagroda trafiała w ręce takich zawodników jak Lionel Messi, Paul Pogba, czy Sergio Aguero.



Na pierwszej liście nominowanych znalazło się stu zawodników z całego świata. Lista co miesiąc będzie kurczyć się o 20 nazwisk, aż do wyłonienia laureatów.



Wśród nominowanych znalazło się dwóch Polaków - bramkarz Kamil Grabara, wypożyczony z Liverpoolu FC do duńskiego Aarhus GF, oraz środkowy obrońca Sebastian Walukiewicz. Zawodnik ten ma za sobą bardzo dobry sezon w Pogoni Szczecin, co zaowocowało transferem do włoskiego Cagliari Calcio.

Faworytem do sięgnięcia po nagrodę jest ubiegłoroczny triumfator, Matthijs de Ligt. Zagrozić mogą mu m.in. Gianluigi Donnarumma, Philip Foden, Kai Havertz, Callum Hudson-Odoi, Joao Felix, czy Vinicius Junior.