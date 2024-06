Godziny do meczu Polaków, a tu Probierz nagle ogłasza. Decydujące chwile

Jeżeli chodzi o Roberta Lewandowskiego, zaczął indywidualnie trenować. Karol Świderski normalnie brał udział w treningu, a co do Pawła Dawidowicza, dziś wieczorem podejmiemy z doktorem decyzję co do jego występu

Euro 2024 - reprezentacja Polski. Michał Probierz o kontuzjowanych piłkarzach

- Większość selekcjonerów nie miała okazji, by grać bez Roberta Lewandowskiego. Odkąd ja jestem selekcjonerem, to już trzecie takie spotkanie. Ten zespół musi dorosnąć. Musimy zmienić ten zespół pokoleniowo, to już się dzieje. Robimy wszystko, by zawodnicy nabierali pewności siebie, a drużyna się rozwijała. I by zespół wracając ze zgrupowania widział, że robimy coś dobrego - powiedział Michał Probierz.