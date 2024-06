Godziny do meczu, a tu takie słowa trenera Austrii. Co zrobi Probierz?

Reprezentacja Polski oraz reprezentacja Austrii z pewnością nie zaliczyły wymarzonej pierwszej kolejki gier na Euro 2024 - "Biało-Czerwoni" po całkiem niezłej grze ulegli niestety Holandii 1:2, z kolei "Das Team", mimo solidnego występu, przegrali z Francją 0:1 i to po samobójczym trafieniu Maximilliana Woebera.

Euro 2024. Rangnick podgrzewa atmosferę przed meczem. "Wygraliśmy te spotkania"

To, w jaką stronę to pójdzie, zależy od nas, na tym się koncentrujemy

Euro 2024. Co wymyśli Michał Probierz? Możliwe zmiany przed meczem Polska - Austria

Wydaje się, że zmiany mogą nastąpić przede wszystkim w doborze zawodników na poszczególne pozycje - sporo wskazuje na to, że do grania od pierwszego gwizdka powróci Robert Lewandowski, być może też do pierwszej jedenastki trafi chociażby Paweł Dawidowicz, który - podobnie jak "Lewy" - zmagał się ostatnio z problemami zdrowotnymi.