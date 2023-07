Główny sponsor odpowiada Kuleszy. Jasna deklaracja. Nadchodzi nowe

PZPN rozpoczyna akcję ratowania swojego wizerunku po aferze związanej z obecnością Mirosława Stasiaka na meczu polskiej kadry w Kiszyniowie. Początkowo związek odpowiedzialność za całą sprawę zrzucił na niewymienionego z nazwy sponsora, co rozzłościło niemal wszystkie firmy współpracujące z reprezentacją Polski .

Rafał Brzoska jako pierwszy wyraził swoje oburzenie i zagroził zakończeniem współpracy z PZPN-em. Jeszcze tego samego dnia do zaproszenia Mirosława Stasiaka na pokład samolotu do Kiszyniowa przyznała się firma Inszury.pl - oficjalna wersja mówi, że to właśnie ona stoi za całą sprawą.