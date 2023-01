Główny kandydat PZPN-u zgłosił się do innej kadry! Kto po Michniewiczu?

Okazuje się, że Herve Renard, pomimo że ma ważny kontrakt z Arabią Saudyjską do czerwca 2027 r., a więc na ponad cztery lata, zgłosił swą kandydaturę do objęcia reprezentacji Belgii.

Portal "Het Nieuwsblad" ujawnił, że 54-letni Francuz wysłał swą kandydaturę do belgijskiej federacji, która także szuka selekcjonera, po odprawieniu Roberto Martineza.

"Czerwone Diabły" dały termin wszystkim chętnym do północy 10 stycznia, więc Renard zdążył na czas.

Marek Jóźwiak: PZPN kontaktował się już z Herve Renardem

- Wiem, że PZPN ma już za sobą rozmowę telefoniczną z Herve Renardem. Trener Renard wspomniał, że chciałby prowadzić reprezentację z Europy - ujawnił na kanale "Prawda Futbolu" Marek Jóźwiak. - Pamiętajmy, że to trener uznany na rynku afrykańskim, ma w CV dwa udziały w MŚ, interesuje się nim również reprezentacja Meksyku. Z tego, co wiem, do ewentualnego prowadzenia reprezentacji Polski podszedł bardzo entuzjastycznie.