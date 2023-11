Polscy piłkarze wrócili do ojczyzny i rozpoczęli przygotowania do kolejnych meczów reprezentacji. Po ostatnich spotkaniach nasze Orły skomplikowały sobie sytuacje i w eliminacjach do mistrzostw Europy 2023 zajmują 3. miejsce, które na ten moment nie daje im awansu. Dlatego więc nasi kadrowicze zagrają w piątek (17.11) z Czechami wręcz o życie.