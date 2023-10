Reprezentacja Polski wygrała z Wyspami Owczymi w Thorshavn 2:0 . Gole dla przyjezdnych strzelili Sebastian Szymański oraz Adam Buksa. Zwycięstwo to okazało się cenniejsze przy wygranej Albanii nad Czechami - teraz podopieczni Michała Probierza są zależni wyłącznie od siebie w walce o awans na przyszłoroczne mistrzostwa Europy w Niemczech.

Oświetlony PGE Narodowy. Test jupiterów?

Użytkownicy platformy twitter.com szybko zaczęli zastanawiać się, czy oświetlanie obiektu na kilka godzin, by telewizja mogła zrobić tam program jest zasadne. Temat rozpoczął Jakub Szlendak, analityk finansowy współpracujący z serwisem Goal.pl. "Nie wiem ile kosztuje oświetlenie całego Stadionu Narodowego na 2-3 godziny, ale nie jest to na pewno ani ekologiczne, ani ekonomiczne rozwiązanie. Po co?" - napisał.