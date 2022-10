Glik walczy z czasem o mundial. Podjął zaskakującą decyzję

W miniony poniedziałek 34-letni zawodnik przeszedł badania kontrolne . Wykazały one, że proces gojenia przebiega prawidłowo . Powrót do gry jeszcze w tym miesiącu wydaje się jednak wykluczony .

Jak informują Sportowe Fakty, Glik sprowadził do Włoch komorę hiperbaryczną, by przyspieszyć powrót do pełni sił. Dwa razy dziennie poddaje się w niej intensywnej tlenoterapii. Ma to pomóc w regeneracji uszkodzonych tkanek.