Glik tłumaczy wyjątkowy gest Lewandowskiego. Zrobił to po bramce!

Po meczu Kamil Glik został zapytany, co czuje po tak ważnej wygranej. Radość, a może ulgę?

- Każde spotkanie jest trudne, graliśmy przeciwko drużynie, która pokonała faworyta do zdobycia trofeum. Nie było łatwo, ale spełniliśmy zadanie - mówił zadowolony Glik.

- Nastawialiśmy się, że rywale ruszą mocno. Mieliśmy nadzieję, że mecz z Argentyną ich sporo kosztował i to było widać - dodał.

Kamil Glik: Bardzo miękki karny

- Bardzo miękki karny. Widziałem tyle, co na ekranie na boisku, nie wiedziałem jeszcze na spokojnie - oceniał na gorąco.

Odniósł się też do sytuacji, w której Robert Lewandowski po zdobytej bramce przez chwilę schował głowę w ramionach Glika. Wyglądało to, jakby mocno się wzruszył.

Dlaczego Lewandowski ruszył właśnie do Glika?

- Myślę, że zeszło z niego ciśnienie. To jego pierwsza bramka na mundialu. Trochę razem w tej reprezentacji przeżyliśmy lat, fajnych momentów. Kilka też średnich momentów, kilka porażek... Te porażki często się pamięta dłużej i one dają takie doświadczenia, o jakich ciężko później zapomnieć. Jesteśmy w reprezentacji razem od wielu, wielu lat. I na pewno jest to normalne, że z zawodnikami z mojego rocznika jesteśmy troszkę bliżej - tłumaczył doświadczony stoper, który przeciwko Arabii Saudyjskiej rozegrał 101 spotkanie w reprezentacji Polski.