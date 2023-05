Glik i Krychowiak wrócą do kadry? PZPN już rozesłał powołania Santosa

Kamil Glik wróci do kadry? W marcu był kontuzjowany

Szeroka lista na czerwcowe zgrupowanie nie zostanie ogłoszona publicznie. Kibice i dziennikarze we wtorek poznają już tę ostateczną, zawężoną. Według wspomnianego portalu ma znaleźć się na niej Kamil Glik, którego zabrakło w marcu z powodu kontuzji. Z pewnością ta decyzja będzie szeroko komentowana, bo doświadczony środkowy obrońca nie ma za sobą najlepszego czasu. Od stycznia do kwietnia leczył kontuzję, a jego Benevento spada do Serie C. W meczu z Perugią ujrzał czerwoną kartkę za pretensje do arbitra.