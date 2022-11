Głęboka gra Jakuba Kamińskiego. Skrzydłowy Polaków tłumaczy

- Na pewno swoje zadania zrealizowałem. Tak mi się wydaje. Analizowałem grę lewego obrońcy Meksykanów, to zawodnik bardzo ofensywny. Szedł bardzo wysoko, czasami był ustawiony jako skrzydłowy. Cofałem się za nim, przez to wyglądało, jakbym był ustawiony jako prawy obrońca lub wahadłowy. Musiałem tak robić, bo w przeciwnym razie narobiłby nam sporo kłopotów - powiedział Kamiński.

- Trener Michniewicz mnie zna i wie, że jestem zdyscyplinowany. A te sytuacje w których szliśmy do przodu? Pojawiały się przestrzenie, mogliśmy je wykorzystać, czy to ja, czy Nikola [Zalewski - przyp.]. Tak jak trener powiedział, było sporo miejsca za linią obrony przeciwnika, mogliśmy to wykorzystać - stwierdził skrzydłowy Wolfsburga.