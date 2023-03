Iwanow: Nie wszyscy kadrowicze akceptują Gikiewicza

"Nie powiedziałem, że będzie "jedynką" reprezentacji Polski, czy też, że zostanie powołany, tylko że jest rozważany. Obserwowano go, ale mówiłem w ostatnim czasie, że to nie jest zawodnik akceptowany przez całą reprezentację Polski. Nie słyszałem tego, ale gdzieś pojawiły się głosy, że on w roli eksperta w telewizji, czy na YouTubie - bodajże w czasie Mistrzostw Europy - krytycznie wypowiadał się o polskich piłkarzach, którzy uczestniczyli w tym turnieju" - powiedział Iwanow.