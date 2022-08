Gigantyczny cios dla polskiej kadry! Podpora reprezentacji nie pojedzie na mundial

Jakub Moder zerwał więzadła krzyżowe w kwietniu podczas meczu z Norwich. Już wtedy jego wyjazd na mundial stanął pod ogromnym znakiem zapytania.

Niestety, podczas rehabilitacji nasz reprezentant napotkał kolejne problemy i - jak pisze "The Athletic" - z powodu sztywności stawów musiał poddać się kolejnemu zabiegowi.

Reprezentacja Polski. Jakub Moder po kolejnej operacji. Pomocnik Brighton nie pojedzie na mundial

Klub podkreślił, że dodatkowa operacja to standard w przypadku tak złożonych urazów. Co więcej, dyrektor techniczny Brighton podkreślił, że mimo nadziei Polaków w Anglii od razu przekreślali powrót Jakuba Modera do gry przed końcem roku kalendarzowego.

- Początkowa diagnoza Jakuba Modera była bardzo złożona. To ciężka kontuzja kolana i zawsze uważaliśmy, że nierealne jest oczekiwanie na jego powrót do gry przed końcem roku kalendarzowego. Kierownictwo i zespół medyczny klubu angażował Jakuba w podejmowanie wszystkich decyzji dotyczących jego planów leczenia i rehabilitacji. Ostatnie sześć tygodni spędził on w Polsce - powiedział dyrektor techniczny Brighton - David Weir.

- Po powrocie do Anglii Moder doświadczył pewnej sztywności i ograniczeń ruchu, gdy zintensyfikował rehabilitację. Dlatego też przeszedł drugi zabieg chirurgiczny, aby załagodzić ten problem. To powszechna procedura wymagana w przypadku tak poważnego urazu kolana. W pełni doceniamy jego chęć wyjazd na mistrzostwa świata, ale zawsze byliśmy pewni, że szansa na to jest bardzo mała. Jego rehabilitacja nadal przebiega zgodnie z harmonogramem, który pierwotnie przewidywaliśmy - dodał.