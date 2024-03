Cała piłkarska Polska żyje sukcesem reprezentacji, która we wtorkowy wieczór dostarczyła kibicom niemałych emocji i zapewniła sobie miejsce na Euro 2024. Tego, co działo się w polskich domach i na zajmowanych przez fanów gości trybunach w Cardiff nie da się opisać. Potrzeba było dogrywki i rzutów karnych, by osiągnąć wymarzony cel, jakim jest udział Biało-Czerwonych w tegorocznej imprezie.

Polski Związek Piłki Nożnej ma więcej powodów do radości. Zwycięstwo we wtorkowym meczu z Walią oznacza nie tylko awans reprezentacji Polski na mistrzostwa Europy. Walka toczyła się bowiem także o wielkie pieniądze, które niebawem trafią na konto związku. Już za samo zapewnienie sobie miejsca na tegorocznej imprezie UEFA płaci wszystkim 24 uczestnikom po 9 mln 250 tys. euro, czyli prawie 40 milionów złotych. Ale to jeszcze nie koniec, bo podczas turnieju zarobić można jeszcze dużo, dużo więcej, a kwoty mogą przyprawić o zawrót głowy. Reklama

Ogromne pieniądze dla uczestników Euro 2024. Milion za zwycięstwo, później jeszcze więcej

Każde zwycięstwo w fazie grupowej wyceniane jest na milion euro (około 4,3 miliona złotych), remis zaś na pół miliona. Później stawki, na jakie mogą liczyć reprezentacje, tylko rosną. Za wyjście z grupy można zainkasować 1,5 miliona euro (około 6,4 miliona złotych). Awans do ćwierćfinału to premia w wysokości już 2,5 miliona euro (około 11 milionów złotych). Każdy z czterech zespołów, który zagwarantuje sobie miejsce w półfinale, otrzyma za to 4 miliony euro (około 17 milionów złotych). Na jeszcze większe pieniądze mogą liczyć finaliści imprezy. Przegrany jako nagrodę pocieszenia będzie mógł potraktować kolejne 5 milionów euro (ok 21 milionów złotych), które wpłynie na jego konto. Zwycięzca zaś będzie cieszył się nie tylko z ogromnego sukcesu, jakim jest wywalczenie tytułu Mistrza Europy, ale też dodatkowych 8 milionów euro premii (około 34 miliony złotych).



Jak łatwo policzyć, wygrana w tegorocznej imprezie to równocześnie także gigantyczny zastrzyk gotówki, sięgający maksymalnie nawet 28,25 milionów euro (ok. 121 milionów złotych). Reklama

Reklama Wspaniała atmosfera na stadionie w Cardiff. Przed meczem Walia-Polska. WIDEO / INTERIA.TV / INTERIA.TV

Gigantyczne pieniądze dla PZPN? W kasie związku zostanie niewiele

Choć za sam awans reprezentacji na Euro 2024 na konto Polskiego Związku Piłki Nożnej wpłynie ponad 9 milionów euro, w ostatecznym rozrachunku niewiele z tych pieniędzy potem zostanie.

- Wszystkie koszty związane z przelotami, transportem na miejscu, noclegami, wynajmem obiektów treningowych oraz premii dla pierwszej drużyny to ok. 35 mln zł - mówił Łukasz Wachowski, sekretarz PZPN, w rozmowie z Goal.pl. Jak ujawnił, wspomniana premia dla piłkarzy z okazji awansu wyniesie około 25% kwoty, jaką związek otrzyma od UEFA. Pieniądze zostaną podzielone między drużynę i sztab, szczegóły tego podziału nie zostały jednak podane do publicznej wiadomości.

Mistrzostwa Europy rozpoczną się 14 czerwca 2024 roku w Monachium. Wielki finał rozegrany zostanie miesiąc później, 14 lipca, w Berlinie.

Za awans na Euro 2024 PZPN otrzyma spory zastrzyk gotówki / WOJTEK RADWANSKI / AFP