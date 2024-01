Gigantyczna afera wokół reprezentacji Polski. W tle wyłudzenia i fałszowanie dokumentów

Pół roku temu, w styczniu, grudniu, doszło do sytuacji, w której konflikt się zaostrzył. Wtedy z pełną świadomością, że niedobrze by było przełożyć to na reprezentację, poinformowałem o tej sytuacji prezesa Cezarego Kuleszę. Przedstawiłem całą sytuację i powiedziałem, że jeśli ma to wpłynąć źle na kadrę, to może mnie w niej nie być Czytaj więcej na https://sport.interia.pl/reprezentacja-polski/news-jaroszewski-ujawnia-sumy-i-dokumenty-powazne-zarzuty-pod-adr,nId,6907497#utm_source=paste&utm_medium=paste&utm_campaign=chrome

~ Jacek Jaroszewski podczas konferencji prasowej