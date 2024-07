Gigant włącza się do gry o Kiwiora. To byłby hit nad hity

Jakub Kiwior był jedną z najważniejszych postaci naszej kadry podczas Euro 2024. Nawet na minutę nie zszedł z boiska i prezentował się naprawdę przyzwoicie. Jedyny słabszy mecz zanotował z Francją, gdzie miał problemy z upilnowaniem Ousmane'a Dembele. Poza tym wypadł najlepiej z naszych obrońców. To z pewnością sprawiło, że niektóre zespoły mogły zwrócić na niego uwagę. W ostatnich dniach najczęściej mówi się o Bolonii, tyle że 24-latek nie jest chętny na przenosiny do klubu Łukasza Skorupskiego i Kacpra Urbańskiego , a przecież chodzi o zespół, który zagra w najbliższej edycji Ligi Mistrzów . "La Gazzetta dello Sport" donosi jednak o innej włoskiej opcji dla reprezentanta Polski, który może dołączyć do 20-krotnego mistrza Serie A.

Sensacyjne doniesienia. Inter zainteresowany transferem Jakuba Kiwiora

"The Times" podaje, że niechęć Jakuba Kiwiora do Bolonii ma wstrzymywać ruchy transferowy Arsenalu. Jednak dobrze zorientowany na rynku transferowym Nicoli Schira informuje, że "Kanonierzy" dopinają transfer Riccardo Calafioriego, który ma ich kosztować około 50 milionów euro. Włoch ma za sobą kapitalne Euro 2024 i nic dziwnego, że jest rozchwytywany, dlatego jeśli londyńczycy faktycznie go sprowadzą, to z pewnością po to, by włączyć go do pierwszego składu, przez co sytuacja naszego obrońcy stałaby się jeszcze bardziej skomplikowana.