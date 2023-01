Gerrard ma plan na pracę w Polsce. Sukces, a potem ucieczka do Anglii

Steven Gerrard to chyba najbardziej sensacyjny kandydat na selekcjonera reprezentacji Polski. Trenerki uczył się u Jurgena Kloppa, współpracując z nim jako opiekun drużyny U-19 Liverpoolu. Potem przeniósł się do Rangers FC. Z klubem z Glasgow zdobył mistrzostwo Szkocji po dziesięcioletniej przerwie i wypromował się do pracy w Premier League. Jego 11-miesięczna przygoda z Aston Villą okazała się jednak wielką klapą i Gerrard w październiku został zwolniony.