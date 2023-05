Genialna forma reprezentacji Polski. "Orły" poznały kolejnego rywala

Reprezentacja Polski do lat 17 poznała rywala, z którym zmierzy się w sobotę w ćwierćfinale mistrzostw Europy, które są rozgrywane na Węgrzech. To kadra Serbii, która zajęła drugie miejsce w grupie B. Stawką turnieju jest udział w mistrzostwach świata w Peru, do których zakwalifikują się półfinaliści oraz jeden z przegranych ćwierćfinalistów.