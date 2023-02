Gdzie reprezentacja Polski zagra z Albanią? Mamy nowe informacje

27 marca reprezentacja Polski rozegra swój drugi mecz w ramach eliminacji mistrzostw Europy (trzy dni wcześniej zmierzy się z Czechami w Pradze). Biało-czerwoni zagrają z Albanią, a selekcjoner Fernando Santos będzie miał okazję, aby zaprezentować się polskim kibicom. Wciąż jednak nie wiadomo, gdzie odbędzie się to spotkanie.

Wątpliwości spowodowane są problemami PGE Narodowego, gdzie kilka miesięcy temu wykryto wady konstrukcyjne dachu . W efekcie tego stołeczny obiekt został zamknięty 11 listopada 2022 roku, tuż przed towarzyskim meczem z Chile. I dla imprez masowych, z udziałem wielotysięcznej publiczności, pozostaje zamknięty do dziś.

Według naszych najnowszych ustaleń wszystko wskazuje na to, że mecz jednak odbędzie się w Warszawie! Co prawda formalna decyzja jeszcze nie zapadła, ale to kwestia dni, a może nawet godzin.