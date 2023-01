"Sprawa lokalizacji zaplanowanego na 27. marca meczu z Albanią zostanie wyjaśniona do 16. stycznia. Musimy wówczas przesłać ostateczną decyzję do europejskiej centrali. Termin był już przesuwany kilka razy, ten jest ostateczny" - powiedział.

Z kolei Bajer zapewnia, że zarządzający stadionem, robią co w ich mocy, by marcowe spotkanie " Biało-Czerwonych " stanowiło nowe otwarcie wszelkich imprez na wspomnianym obiekcie .

Rzeczniczka PGE Narodowego uspokaja: Trwają intensywne prace

"Obecnie nasze działania skoncentrowane są na tym, by zaplanowane na 27. marca spotkanie było swoistym otwarciem sezonu imprez stadionowych na PGE Narodowym . Oczywiście pozostajemy w stałym kontakcie z PZPN w tej sprawie. Robimy wszystko, by mecz Polski z Albanią odbył się zgodnie z planem " - informuje rzeczniczka.

"Jeśli chodzi o status prac, to, jak wiadomo, wszystkie elementy bypassu zostały założone. Dzięki temu, że zabezpieczył i odciążył wadliwy element, mogą być prowadzone prace związane m.in. z pobieraniem próbek materiału z uszkodzonego elementu. (...) Jak wielokrotnie podkreślaliśmy, dokładamy wszelkich starań, aby do 27. marca wszystko funkcjonowało, jak należy, by rzeczywiście było to pierwsze w tym roku duże wydarzenie na stadionie. Działamy także nad planem naprawczym i nad tym, aby zdiagnozowaną wadę usunąć. Trwają naprawdę bardzo intensywne prace - dodała.