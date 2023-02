Gdzie odbędzie się mecz z Niemcami? Duży znak zapytania

Polska zagra mecz z Niemcami?

W tym tygodniu udało nam się potwierdzić, że prace przy zakontraktowaniu towarzyskiego meczu z Niemcami idą pełną parą. Został już wyznaczony wstępny termin, w jakim miałoby się odbyć spotkanie: to 16 czerwca, czyli piątek. Cztery dni później, 20 czerwca, odbyłby się mecz eliminacji mistrzostw Europy z Mołdawią w Kiszyniowie.

Pod znakiem zapytania stoi natomiast miejsce rozegrania meczu. PZPN chciałby, aby była to Warszawa, gdzie w 2014 roku piłkarze Adama Nawałki pokonali mistrzów świata 2:0. Od tego czasu Polacy zagrali z Niemcami jeszcze dwukrotnie, ale za każdym razem na wyjeździe. W 2015 roku we Frankfurcie przegraliśmy 1:3, a w 2016 roku w Paryżu - podczas Euro - zremisowaliśmy 0:0. Wciąż nie ma jednak pewności, że w czerwcu uda się zagrać w stolicy z powodu problemów architektonicznych, które wciąż nie zostały rozwiązane (iglica stadionu grozi zawaleniem). Rozważane są więc inne opcje, np. stadion Polsat Plus Arena w Gdańsku czy Stadion Śląski w Chorzowie.