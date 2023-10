Gdzie jest Lewandowski? Niepokojące fakty. To może być już prawdziwy koniec

Próżno szukać Roberta Lewandowskiego w klasyfikacji strzelców el. Euro 2024. W trwającej batalii Polak zdobył do tej pory tylko trzy bramki i na liście snajperów zajmuje dopiero 21. lokatę. To zupełnie inny obrazek niż ten, do którego polscy kibice byli przyzwyczajeni w ostatnich latach. W potyczkach kwalifikacyjnych "Lewy" zwykle okazywał się bezkonkurencyjny lub przynajmniej plasował się w ścisłej czołówce. Tym razem został daleko z tyłu za czołowymi europejskimi egzekutorami.