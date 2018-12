Futsalowe MŚ: Polacy zagrają z Hiszpanią

Dwukrotni mistrzowie świata Hiszpanie oraz dwa zespoły z preeliminacji będą grupowymi rywalami Polaków w turnieju rundy głównej europejskich eliminacji do futsalowych MŚ 2020.



Losowanie odbyło się w środę w szwajcarskim Nyon. Do "polskiej" grupy pierwszej trafi zwycięzca preeliminacyjnej grupy D (Gruzja, Dania, Niemcy, Izrael) i druga ekipa grupy H (Finlandia, Mołdawia, Walia i Irlandia Północna).



Do eliminacji w Europie zgłosiło się 48 zespołów. Finały MŚ, z udziałem 24 ekip, zostaną rozegrane od 12 września 4 października 2020 na Litwie, która, jako gospodarz, ma zapewnione miejsce w tych zawodach.



Europejska rywalizacja o sześć miejsc w MŚ (nie licząc gospodarzy) składa się z czterech etapów - preeliminacji, rundy głównej, elitarnej i play off.



Do preeliminacji przystąpią 32 drużyny, które zostaną podzielone na osiem czterozespołowych grup. Debiutanci to Niemcy, Kosowo, Szkocja i Irlandia Północna.



Polacy zaczną rywalizację od turnieju rundy głównej, którego będą gospodarzami (22-27 października 2019). W tej fazie wystąpi 16 najwyżej sklasyfikowanych ekip oraz po dwie najlepsze z każdej z grup preeliminacji.



Dwa zespoły z każdej grupy awansują do fazy elitarnej, w której odbędą się cztery turnieje. Ich zwycięzcy zapewnią sobie prawo gry w finałach MŚ bezpośrednio, a drużyny z drugich miejsc zagrają w play off o kolejne dwa "bilety" na Litwę.



MŚ zostaną rozegrane w Europie po raz trzeci. Poprzednio turniej gościła w 1996 roku Hiszpania. Biało-czerwoni w MŚ wystąpili raz - w 1992 roku w Hongkongu.



W ostatniej edycji (2016) Polacy odpadli w barażach z Kazachstanem. W Szczecinie był remis 1:1, w Ałmatach gospodarze wygrali 7:0. Wcześniej zajęli drugie miejsce w turnieju eliminacyjnym w portugalskim Povoa de Varzim. Przegrali tam z gospodarzami 2:6, pokonali Rumunów 8:1 i Norwegów 3:2.



Wyniki dotychczasowych meczów finałowych MŚ i gospodarze turniejów: