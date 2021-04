Futsal. Polska - Czechy w eliminacjach mistrzostw Europy

Dziś rozstrzygną się losy awansu do mistrzostw Europy w futsalu. W decydującym spotkaniu Polska zmierzy się z Czechami.

To drugie spotkanie pomiędzy tymi reprezentacjami. Poprzednie zakończyło się remisem 3-3.



Obie ekipy walczą o drugie miejsce w grupie. Awans zapewniła już sobie Portugalia, która w poniedziałek pokonała Norwegię 7-1.





Polska - Czechy 1-1 - trwa I połowa

Niestety, Polacy nie "weszli" w mecz zbyt dobrze, tracąc bramkę. Odpowiedź mogła nadejść już w 5. minucie, kiedy po znakomitej akcji naszej drużyny tylko refleks bramkarza uratował Czechów przed utratą gola. Niedługo później, po świetnym przechwycie do remisu doprowadził Elsner. Starcie przybrało bardzo otwarty przebieg, lecz nasi kadrowicze niebezpiecznie często ratowali się faulami, co mogło zemścić się w dalszej fazie spotkania.



W 9. minucie fantastycznie uderzył z woleja Leszczak, ale ponownie na wysokości zadania stanął golkiper przeciwników. Chwilę później doszło do kontrowersji w polu karnym przeciwników: w walce o górną piłkę bramkarz przekroczył przepisy, lecz sędziowie pozostali niewzruszeni.

