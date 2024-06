Reprezentacja Polski na mistrzostwa Europy w Niemczech jechała bez większych oczekiwań kibicowskich, odnośnie wyniku. Biało-Czerwoni trafili bowiem do potwornej trudnej grupy, która przez niektórych nazywana jest nawet "grupą śmierci". Celem drużyny Michała Probierza było więc przede wszystkim poprawienie nastrojów w narodzie i stworzenie ponownie mody na reprezentację Polski, aby tak się stało. Selekcjoner mógł to osiągnąć po tym turnieju tylko na dwa sposoby.

Pierwszy wiedzie oczywiście przez wyniki, jak w przypadku mundialu w Katarze , gdy nasza kadra dotarła do 1/8 finału, choć styl gry pozostawiał niezwykle dużo do życzenia. Gdyby w starciach z Holandią , Austrią oraz Francją nie udało się zdobyć niezwykle cennych punktów, to nastrój w narodzie naprawić da się także dzięki zwyczajnie dobrej grze w piłkę. Pierwsze początki tego atrakcyjnego podejścia widzieliśmy w meczach towarzyskich z Ukrainą oraz Turcją na PGE Narodowym.

Francuzi boją się Polaków. Nie docenili drużyny Michała Probierza

Jak się okazuje, dużo respektu zyskali przed starciem z naszą kadrą także Francuzi. - Polska drużyna była bardzo dobra , przegrała tylko 1:2. We Francji myśleliśmy, że bez Lewandowskiego, Milika i kilku innych podstawowych będzie słabsza, a tymczasem zagrała z dużą determinacją, strzeliła gola. To zespół, na który kadra Francji musi zwrócić uwagę - powiedział w rozmowie z "Przeglądem Sportowym" Xavier Barret, komentator Canal+, Eurosportu i radia Monte Carlo.

Barret wskazał także, którzy dokładnie piłkarze zrobili na nim największe wrażenie, a co w naszym zespole go zaskoczyło. - Zawodnik, który bardzo mi się podobał, a go nie znałem, to Romańczuk. Wykonał świetną pracę w destrukcji obok Zielińskiego, wiele biegał. Poza tym Szczęsny też był świetny. Myśleliśmy, że Polska będzie słabsza, a ma jakość - dodał dziennikarz, chwaląc występ Tarasa Romańczuka, który u wielu ekspertów ze świata piłki znalazł sporo poklasku.