Polakom pozostał do rozegrania już tylko jeden mecz na ME - z Francją, natomiast dla "Orłów" nie będzie on mieć absolutnie żadnej stawki. Inaczej sprawa ma się z perspektywy "Les Bleus", którzy mają ambicję przypieczętować swój awans do kolejnej rundy, zajmując pierwszą pozycję w tabeli. Do zbliżającej się wielkimi krokami potyczki szykuje się m.in. Kingsley Coman.

