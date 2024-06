Lewandowski pozwolił Polsce pożegnać się z honorem

Niestety, znany schemat "mecz otwarcia, mecz o wszystko i mecz o honor" znalazł też zastosowanie podczas Euro 2024. Reprezentacja Polski już po drugiej kolejce fazy grupowej była pewna, że nie zdoła awansować do 1/8 finału. I to pomimo tego, że dalej przechodzą też cztery najlepsze drużyny uplasowane na trzecich miejscach w swoich grupach. Mało tego, ewentualna porażka z reprezentacją Francji oznaczałaby, że tylko biało-czerwoni zakończą turniej bez zdobycia ani jednego punktu. Polacy zwykle potrafili pozytywnie zaskoczyć w tego typu okolicznościach i to na szczęście również się nie zmieniło. Remis z wicemistrzami świata, którzy przecież nie grali o pietruszkę, bo stawką było wyjście z pierwszego miejsca, trzeba poczytać za spory sukces Michała Probierza. Jedynego gola dla naszej drużyny strzelił jej kapitan. Robert Lewandowski potrzebował powtórki rzutu karnego, ale ostatecznie zdołał pokonać Mike'a Maignana i zapewnić swojej drużynie punkt.