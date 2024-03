Reprezentacja Polski w czwartkowy wieczór zagra z Estonią w półfinale baraży do Euro 2024 i to "Biało-Czerwoni" będą zdecydowanym faworytem starcia na PGE Narodowym w Warszawie. Wie o tym Franciszek Smuda, który w rozmowie z WP SportoweFakty w swoim stylu odpowiedział na pytanie o to, czy odczuwa spokój przed meczem. Były selekcjoner został też zapytany o Michała Probierza i Roberta Lewandowskiego.