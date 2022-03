Fotomontaż z Lewandowskim "robi furorę" w sieci. Tak Katar powitał Polaków

We wtorek polscy piłkarze pod wodzą Czesława Michniewicza dokonali tego, o czym marzyli wszyscy sportowi kibice z kraju nad Wisłą - pokonali Szwedów 2-0 i wywalczyli sobie awans na MŚ 2022, które zostaną zainaugurowane w listopadzie.

Gospodarzem mundialu tym razem jest Katar - w związku z tym tamtejszy związek piłkarski postanowił przywitać w turnieju "Biało-Czerwonych" symboliczną grafiką, podobnie jak zresztą czyniono to z pozostałymi reprezentacjami zakwalifikowanymi do zawodów. Trzeba przyznać, że przykuła ona sporo uwagi.

MŚ 2022. Katar. Gospodarze witają Polaków. "Gigant Lewandowski" i językowa pomyłka

Fotomontaż przedstawia bowiem ogromną - względem otoczenia - postać kapitana naszych "Orłów", Roberta Lewandowskiego, dosyć niedbale wklejoną nad jeden z katarskich budynków. Obok wyraźnie kontrastującej z tłem sylwetki "Lewego" znalazło się też miejsce na polski herb oraz napis "Witaj w Katarze".

Co ciekawe to samo hasło powtórzono w opisie zdjęcia, jednak z błędem - tam możemy przeczytać zdanie "Witaj w Kararze". Choć niewątpliwie całą sympatyczną inicjatywę należy zaliczyć Katarczykom na plus, to ich materiał stał się niechcąco obiektem żartów internautów. "Graphic design is my passion" ("Projektowanie graficzne to moja pasja") - napisał jeden z nich w komentarzu na Facebooku. "Przepraszam, byłem pijany, podczas tego projektu" - dodał inny.



W bardzo podobnej konwencji utrzymane są grafiki stworzone na poczet innych reprezentacji - tutaj dla przykładu fotomontaż przygotowany dla ekipy Maroka:

MŚ 2022. Katar. O puchar powalczą 32 drużyny

Na MŚ 2022 w Katarze zagrają 32 reprezentacje - jak dotychczas poznaliśmy już 27 z nich. Wciąż czekamy m.in. na to, która europejska ekipa z trójki Szkocja - Ukraina - Walia okaże się triumfatorem ścieżki A w barażach "Starego Kontynentu". Zaplanowany wcześniej mecz między Szkotami i Ukraińcami nie mógł się odbyć z uwagi na napad zbrojny Rosji na Ukrainę. W drugim barażowym półfinale Walijczycy okazali się lepsi od Austriaków.

Ceremonia otwarcia mundialu odbędzie się dokładnie 21 listopada. Kadry narodowe ze wszystkich kontynentalnych konfederacji futbolowych będą próbować swoich sił na ośmiu stadionach rozlokowanych w pięciu katarskich miastach.

