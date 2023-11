Finowie ambitnie podchodzą do baraży. Padły słowa o reprezentacji Polski

Na starcie eliminacji do EURO 2024 wydawało się, że trudno było o łatwiejszą grupę aniżeli ta, do której trafiła Polska . W końcu poważnymi rywalami na papierze byli tylko Albańczycy i Czesi. Próżno było szukać kibiców, którzy dopuszczali myśl, że problemy biało-czerwonym sprawią klasyfikowane poza pierwszą 100 rankingu FIFA Wyspy Owcze czy Mołdawia .

Rzeczywistość brutalnie zweryfikowała reprezentację Polski. Porażki z Czechami , Albanią i Mołdawią sprawiły, że w ośmiu meczach udało się uzbierać tylko 11 punktów. Było to stanowczo za mało na awans. Ten wywalczyły Albania i Czechy. Oba kraje zgarnęły 15 punktów. Polacy eliminacje zakończyli w grupie E na trzecim miejscu.

Waleczni Mołdawianie boleśnie obnażyli braki u reprezentantów Polski w sferze mentalnej . Gry drużyny nie odmieniła diametralnie zmiana na stanowisku selekcjonera, do której doszło po porażce 0:2 z Albanią. Michał Probierz poprowadził biało-czerwonych do zwycięstwa nad Wyspami Owczymi, ale dwa kolejne spotkania, z Mołdawią i Czechami zakończyły się remisami po 1:1. Odnotować jednak warto, że trener nie przegrał żadnego z czterech pierwszych meczów w roli selekcjonera .

Finowie upatrują swoich szans w hipotetycznym meczu z Polską

Mimo słabych eliminacji reprezentacja Polski wciąż ma szansę wywalczyć prawo do gry na mistrzostwach Europy. Wszystko za sprawą udanych występów w Lidze Narodów. Polska weźmie udział w barażach, a jej pierwszym rywalem będzie Estonia. Był to najsłabszy zespół grupy F eliminacji do EURO 2024.