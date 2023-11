Finał baraży jednak w Polsce? To możliwe. Wszystko zależy od Ukrainy

Wszyscy na to czekali, jednak los zdecydował inaczej. Polska i Ukraina znalazły się w innych ścieżkach barażowych i nie zagrają przeciw sobie o awans do Euro 2024. "Zbirna", jeśli pokona Bośnię i Hercegowinę, zagra w finale u siebie z Islandią lub Izraelem. Ze względu na rosyjską agresję ten mecz nie będzie mógł się odbyć w Ukrainie. Jak twierdzi Piotr Słonka, ekspert od futbolu ukraińskiego, jest wielce prawdopodobne, że to spotkanie odbędzie się w Polsce.