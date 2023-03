Feyenoord chce zatrzymać Szymańskiego za wszelką cenę. Z pomocą przyjdą inwestorzy?

Sebastian Szymański błyszczy w Feyenoordzie. Polak jest wiodącą postacią drużyny, co znajduje także przełożenie w jego bramkach i asystach. Sezon zbliża się jednak nieuchronnie do końca, a Holendrzy wciąż nie podjęli decyzji co do przyszłości swojego gwiazdora. Przypomnijmy, że jest on tylko wypożyczony z rosyjskiego Dynama Moskwa. Jeśli Feyenoord chciałby go wykupić na stałe, musiałby wydać około 10 milionów euro. Takich pieniędzy klub nie zwykł natomiast płacić