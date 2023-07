Fernando Stanos zmienił swoje plany. Wiemy, kiedy wróci do Polski

Za Fernando Santosem trudne chwile. Po porażce z Mołdawią w eliminacjach mistrzostw Europy selekcjoner reprezentacji Polski wyjechał do Portugalii, w której przebywa do teraz. Jak dowiedziała się Interia Sport, w najbliższych dniach doświadczony szkoleniowiec wróci jednak do naszego kraju. Udało nam się poznać jego plany.