Trzy grosze dorzucił też Szymon Borczuch. "Nie chciałbym takiego scenariusza, ale jeżeli w meczu z Albanią coś się potoczy nie po myśli reprezentacji Polski, to może być jego koniec . Wiemy, z jaką opinią tu przyszedł. Wiemy, co to za trener. Nie jest to najniżej opłacany selekcjoner w historii naszej kadry. Dostał konkretne zadanie do wykonania, a zupełnie inaczej to sobie wyobrażaliśmy" - mówił Meczykom.