Fernando Santos zwolniony. Padła data, kiedy poznamy jego następcę

"Chociaż kończymy naszą współpracę, jestem wdzięczny za to, że prowadziłem polską reprezentację i życzę wszystkiego najlepszego Polsce i jej mieszkańcom , którzy tak dobrze mnie przyjęli, kiedy tu mieszkałem" - takie słowa ustępującego szkoleniowca zacytował związek w komunikacie.

Fernando Santos zwolniony. Wtedy możemy poznać nowego selekcjonera "Biało-Czerwonych"

Realny termin, kiedy te prace i poszukiwania mogą się zakończyć, to przyszły tydzień. 20 września będzie obradował zarząd PZPN-u w obecnej sytuacji wybór nowego selekcjonera będzie zarówno dla niego, jak i prezesa Kuleszy priorytetem

Mimo wszystko Portugalczyk po meczu w Tiranie nie zamierzał podać się do dymisji .

- Ja mam się podać? Ani dziś, ani jutro. Zapytajcie prezesa. Jeśli uzna i zrozumie, że dalsza współpraca nie ma sensu, to porozmawia ze mną. Nie ma sensu do tego wracać, ja się nie podam do dymisji - mówił Santos.