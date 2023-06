Fernando Santos wstrząśnięty porażką z Mołdawią. Zabrakło mu słów

Santosowi zabrakło słów

Santos: Ciężko mi to wytłumaczyć

Co najbardziej smuci (i zastanawia), to beznadziejna postawa polskiej defensywy. A przecież ze znakomitej organizacji gry w obronie słynął do tej pory portugalski selekcjoner. Co się stało? - Byłem rozczarowany po pierwszym spotkaniu z Czechami, ale może było to związane z tym, że wydawało mi się, iż możemy zagrać trochę inaczej. Też straciliśmy tam dwie bramki na początku spotkania i ciężko było zrozumieć, co się wydarzyło. Staraliśmy się to wyprostować. Zrobiliśmy to w meczu Albanią i nie straciliśmy bramek, z Niemcami także nie straciliśmy bramek. Również dziś w pierwszej połowie wszystko wykonaliśmy dobrze. W drugiej połowie nie chodziło jednak o kwestię organizacji defensywy, bo jak podajemy piłkę pod nogi naszego rywala to są inne kwestie. Prawdę mówiąc bardzo ciężko wytłumaczyć mi to - dodał trener.