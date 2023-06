Fernando Santos wezwany przez prezesa PZPN. Reakcja po klęsce w Mołdawii

Warto dodać, że na twitterowym koncie 60-letniego działacza nie pojawił się żaden pomeczowy wpis. Ostatnia publikacja miała miejsce o 21:13. "Prowadzimy w kolejnym ważnym meczu eliminacji do EURO 2024! Mołdawia przyjęła nas życzliwie i gościnnie. Nasi kibice jak zwykle dopisali - dziękujemy! Walczymy o 3 punkty!" - napisał. Półtorej godziny później Polacy dali sobie odebrać trzy punkty.

Jak czytamy we wspomnianym portalu, Kulesza nie ma obecnie zamiaru zwalniania Santosa. Nie będzie z jego strony żadnej gwałtownej reakcji.

Jak Santos wytłumaczy porażkę Kuleszy?

- Szczerze mówiąc, to nie wiem, co powiedzieć... Podkreślaliśmy tutaj, że trzeba być skoncentrowanym, że trzeba posiadać piłkę, podejść odpowiednio do tego spotkania. W pierwszej połowie byliśmy bardzo dobrzy, agresywni, skoncentrowani, strzeliliśmy dwa gole, a mogliśmy trzy, cztery. Drużyna Mołdawii nie stworzyła natomiast żadnej sytuacji. W przerwie powiedziałem więc zawodnikom, że jesteśmy na dobrej drodze i że trzeba utrzymać ten sam poziom agresywnej gry. A w drugiej połowie tak naprawdę zniknęliśmy. Bez żadnego wytłumaczenia - powiedział.