Fernando Santos w poszukiwaniu mieszkania. Co za czynsz!

Fernando Santos oglądał apartamenty na warszawskim Powiślu

W międzyczasie trwać miały poszukiwania nowego mieszkania dla Portugalczyka, który na czas pracy z "Biało-Czerwonymi" ma zamieszkać w naszym kraju. Informacje "Super Expressu" wskazują, że wraz z przedstawicielami PZPN oglądał on apartamentowce zlokalizowane na warszawskim Powiślu. Wcześniej miał sprawdzić co do zaoferowania ma inna dzielnica, Mokotów.

We wspomnianym kompleksie na Powiślu są dostępne apartamenty o powierzchni od 160 do 300 metrów kwadratowych. Cechuą się bardzo wysokim standardem, z wieloma udogodnieniami mającymi na celu zwiększenie komfortu lokatorów. Do dyspozycji mieszkańców są chociażby sauna, jacuzzi czy centrum fitness. Dodatkowo budynek jest objęty całodobową ochroną, co też może mieć znaczenie w kontekście wyboru Santosa.