- To trener, który nie kieruje się emocjami, a rozumem. Swoje drużyny zwykł budować od tyłu - jego zespoły zawsze miały bardzo solidnych środkowych obrońców i golkiperów. Przed erą Santosa reprezentacja Portugalii bardziej przypominała drużyny południowoamerykańskie jak Brazylia - zespoły bardzo techniczne, w których popisy indywidualne dominowały nad zespołowością. Fernando Santos to zmienił, drużyna wyszła na pierwszy plan, dzięki temu, dzięki dobrej organizacji gry Portugalia wygrała Euro 2016 notując po drodze wiele remisów - wyjaśnia Cunha.

Fernando Santos nowym selekcjonerem reprezentacji Polski

69-letni szkoleniowiec nie należy do żółtodziobów, ale wciąż ma entuzjazm do pracy i wiele zaoferowania.

- Santos jest bardzo kompetentny i uczciwy. Dziennikarze nie mogą spodziewać się ciekawych konferencji prasowych, niewiele będzie dobrych cytatów, mało uśmiechu, to trener który preferuje ciężką pracę na boisku. Jeśli chodzi o boisko, czasem potrzeba odrobiny szaleństwa i ryzyka w ataku, nie wiem czy Santos potrafi to zrobić, to trener bardzo ostrożny i do bólu pragmatyczny w swoich decyzjach. Myślę, że w reprezentacji Portugalii coś się skończyło po wygranej w Lidze Narodów w 2019 r. - to była najlepsza portugalska drużyna w historii, być może nie można było wejść wyżej, bo osiągnęła wszystko? - zastanawia się portugalski dziennikarz.