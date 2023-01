- Przyszedł do klubu w dość trudnym momencie, zastępując trenera, zwolnionego tuż po rozpoczęciu rozgrywek ligowych. Fernando Santos nie miał więc z PAOK-iem ani obozu przygotowawczego, ani nie mógł przeprowadzić żadnych transferów. I pierwszy sezon pod jego wodzą rzeczywiście nie był zbyt udany. Pojawiły się nawet głosy, że zostanie on zwolniony. Zresztą sam Santos zastanawiał się, czy nie odejść - wspomina Sznaucner.

Czy pozycja Lewandowskiego będzie zagrożona? "U Santosa nikt nie ma przywilejów"

- Nie patrzyłbym na to w ten sposób. Oglądam regularnie mecze Roberta w barwach Barcelony. Lewandowski pokazuje wysoką jakość, nie tylko strzela gole, ale i pracuje dla zespołu, więc nie ma absolutnie żadnych podstaw, by sadzać go na ławce rezerwowych albo pomijać przy powołaniach. Z Ronaldo wyglądało to zupełnie inaczej. Tak, jakby uważał, że jest większy od drużyny, że nie musi pracować równie ciężko, jak koledzy. A u Fernando Santosa nikt nie ma przywilejów. Każdy musi zasuwać dla dobra drużyny - zakończył Mirosław Sznaucner.