Wielkimi krokami zbliża się zgrupowanie reprezentacji Polski w piłce nożnej. We wrześniu nasi piłkarze zmierzą się z Wyspami Owczymi oraz Albanią w ramach eliminacji do Euro 2024. Ostatnia porażka z Mołdawią 2:3 sprawiła, że "Biało-Czerwoni" nie mogą sobie już pozwolić na żaden błąd. Można się spodziewać, że w kadrze dojdzie do kilku zmian. Przygotowania do nowego zgrupowania Fernando Santos rozpoczął od spotkania się z filarem kadry narodowej.